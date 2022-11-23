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Онлайн-продажи спиртного запустят с ноября 2023 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Онлайн-продажи вина из отечественного сырья начнутся с 1 ноября следующего года, сказано в законопроекте правительства, его основной автор — Минфин. «Известия» ознакомились с документом, который проходит завершающие стадии согласования перед внесением в Госдуму.

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Речь идет об эксперименте по торговле тихими, игристыми и креплеными напитками, которые будут доступны в сети до 31 июля 2026 года. Покупатели из Москвы и области смогут сделать заказ на сайте «Почты России». После того как компания зарегистрирует его, пройдет не менее 24 часов, прежде чем почта приступит к доставке.

«Поставка продукции будет осуществляться напрямую от производителя, это потребует дополнительных временных затрат, поэтому она предполагается спустя 24 часа после регистрации заказа», — пояснили «Известиям» в Минфине.

Там добавили, что эксперимент по онлайн-продаже напитков через сайт «Почты России» поспособствует развитию российского виноделия, а также изменит баланс спроса в пользу отечественной продукции.

Из законопроекта также следует: чтобы получить покупку, граждане должны подтвердить свой возраст. У людей будет два варианта: показать курьеру паспорт или использовать Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, сейчас ее применяют, например, на «Госуслугах») — так называемый электронный паспорт. Правительство еще дополнительно уточнит, как конкретно использовать этот механизм.

Эксперимент позволит правительству оценить, как работают предложенные механизмы контроля онлайн-продаж, уточнили авторы законопроекта.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Взять вино на себя: онлайн-продажи спиртного запустят с ноября 2023 года

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