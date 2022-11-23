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СМИ узнали о планах США и Израиля провести совместные учения

Fox News: США и Израиль обсудили возможность провести совместные учения в ближайшие недели
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Фото: Fox News
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Начальник израильского генштаба Авив Кохави и глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли обсудили возможность проведения в ближайшие недели совместных военных учений, которые будут предназначены для подготовки солдат к возможному конфликту между Израилем и Ираном. Об этом сообщает 22 ноября телеканал Fox News.

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«Мы переживаем критический момент времени, который требует ускорения (реализации. — Ред.) оперативных планов и сотрудничества против Ирана и его марионеток-террористов в регионе», — отметил Кохави.

Отмечается, что накануне Кохави провел серию встреч в Пентагоне и Белом доме, беседуя с Милли и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном. Обсуждались угрозы безопасности на Ближнем Востоке.

Ранее, 12 сентября, командующий сухопутными иранскими силами Киюмарс Хейдари заявил, что в Иране создали беспилотник Arash 2 для нанесения ударов по Хайфе и Тель-Авиву. Этот беспилотник уже поступил на вооружение сухопутных сил Ирана и примет участие в будущих учениях, тогда заявлял он.

До этого, в июле, он также заявлял, что страна может нанести удар по Ирану, чтобы сдержать развитие его ядерной программы. Тогда же министр обороны Израиля Бени Ганц назвал Иран угрозой для всего мира.

Между тем в июне Хейдари заявил, что в случае любого неверного шага со стороны Израиля вооруженные силы Ирана «сотрут с лица земли Тель-Авив и Хайфу».

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