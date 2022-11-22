Один человек погиб в результате ДТП в Брянской области
Один человек стал жертвой дорожной аварии на 161-м км трассы Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь в Жуковском районе Брянской области. Об этом пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Инцидент произошел днем ранее, 21 ноября, в 19:35. 58-летний водитель «КамАЗа» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Hyundai. В результате 53-летний водитель легковушки от полученных травм скончался на месте аварии.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.
21 ноября на трассе в Пителинском районе Рязанской области столкнулись Hyundai Getz и большегруз Iveco. Погибли пожилые водитель и пассажирка легковушки.