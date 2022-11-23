Психолог назвала способы борьбы с эмоциональным выгоранием

Психолог «СМ-Клиника» Диана Лобанова рассказала «Известиям», как бороться с эмоциональным выгоранием.

Как пояснила специалист, эмоциональное выгорание — это состояние нарастающего эмоционального, умственного и физического истощения, возникающее на фоне сильного стресса. В этот момент в психике происходят такие изменения, при которых организм старается бережно относиться к себе и перестает работать на полную мощность.

Как правило, эмоциональное выгорание никогда не возникает без причины, ему обязательно предшествуют определенные события, такие как переутомление на учебе, работе, постоянные стрессы.

К симптомам эмоционального выгорания относят частые головные боли, частое желание побыть в одиночестве, нарушение пищевого поведения, раздражительность, безразличие к собственному внешнему виду и окружающим, утрата интереса к саморазвитию, вспыльчивость, постоянно сниженное настроение, желание жаловаться на свою жизнь, ленивое состояние и отсутствие радости от любимых занятий.



Для того чтобы справиться с этим состоянием, Лобанова рекомендовала выделять время лично для себя, хотя бы по часу в день. Это время лучше посвятить занятиям, которые приносят удовольствие, или можно просто отдохнуть в одиночестве. Тело же будут поддерживать медитация, йога и массаж. Стоит также попробовать начать заниматься любым понравившимся видом спорта.



«Иногда, чтобы восстановить свои эмоциональные ресурсы, необходима смена обстановки. Это легко сделать, если поехать в путешествие, пусть даже небольшое. В период эмоционального выгорания важно записывать в свой ежедневник свои достижения, за которые вы могли бы себя похвалить, даже если они кажутся незначительными», — добавила Лобанова.

Если вы не можете самостоятельно справиться с этим состоянием, то обратитесь к психологу. Специалист с помощью различных методов, в том числе и арт-терапии, поможет вывести вас из этого состояния и подскажет, как найти свое ресурсное состояние.

Несколько дней назад врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Елена Горина рассказала, что выгорание на работе приводит к депрессии, патологиям ЖКТ, обострению хронических заболеваний.