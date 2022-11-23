Реклама
Прямой эфир
Мир
В США уличили Запад в желании помешать Украине вести переговоры с РФ
Армия
Российский истребитель Су-35С уничтожил самолет ВСУ
Мир
Сенатор Пушков ответил на слова Шольца о лучших временах Европы
Мир
Посол РФ опроверг ведение неформальных переговоров о мире с Украиной
Экономика
Россияне экономили на подготовке к Новому году в ноябре
Спорт
Сборная Франции победила Австралию на ЧМ-2022 по футболу со счетом 4:1
Происшествия
Один человек погиб и один пострадал при пожаре на западе Москвы
Экономика
Аэропорт Оренбурга выставил на продажу чешские самолеты L-410
Общество
Пасечник рассказал о разминировании территории ЛНР
Мир
Президент Болгарии призвал к мирному решению конфликта на Украине
Мир
Илон Маск обвинил AP в публикации фейков о ЧП с ракетами в Польше
Мир
Le Monde сообщила об истощении запасов оружия на Западе из-за Украины

Психолог назвала способы борьбы с эмоциональным выгоранием

Психолог Лобанова рассказала, как бороться с эмоциональным выгоранием
0
Фото: Getty Images/fizkes
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Психолог «СМ-Клиника» Диана Лобанова рассказала «Известиям», как бороться с эмоциональным выгоранием.

Продуктивная забота: как снизить уровень нервного напряжения в офисе
Почти 80% работников рассказали о желании уволиться из-за постоянного стресса

Как пояснила специалист, эмоциональное выгорание — это состояние нарастающего эмоционального, умственного и физического истощения, возникающее на фоне сильного стресса. В этот момент в психике происходят такие изменения, при которых организм старается бережно относиться к себе и перестает работать на полную мощность.

Как правило, эмоциональное выгорание никогда не возникает без причины, ему обязательно предшествуют определенные события, такие как переутомление на учебе, работе, постоянные стрессы.

К симптомам эмоционального выгорания относят частые головные боли, частое желание побыть в одиночестве, нарушение пищевого поведения, раздражительность, безразличие к собственному внешнему виду и окружающим, утрата интереса к саморазвитию, вспыльчивость, постоянно сниженное настроение, желание жаловаться на свою жизнь, ленивое состояние и отсутствие радости от любимых занятий.

Для того чтобы справиться с этим состоянием, Лобанова рекомендовала выделять время лично для себя, хотя бы по часу в день. Это время лучше посвятить занятиям, которые приносят удовольствие, или можно просто отдохнуть в одиночестве. Тело же будут поддерживать медитация, йога и массаж. Стоит также попробовать начать заниматься любым понравившимся видом спорта.

«Иногда, чтобы восстановить свои эмоциональные ресурсы, необходима смена обстановки. Это легко сделать, если поехать в путешествие, пусть даже небольшое. В период эмоционального выгорания важно записывать в свой ежедневник свои достижения, за которые вы могли бы себя похвалить, даже если они кажутся незначительными», — добавила Лобанова.

Если вы не можете самостоятельно справиться с этим состоянием, то обратитесь к психологу. Специалист с помощью различных методов, в том числе и арт-терапии, поможет вывести вас из этого состояния и подскажет, как найти свое ресурсное состояние.

Несколько дней назад врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Елена Горина рассказала, что выгорание на работе приводит к депрессии, патологиям ЖКТ, обострению хронических заболеваний.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022