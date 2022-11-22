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Автоэксперт оценил решение Франции заправлять машины маслом для фритюра

Автоэксперт Форманчук заявил, что решение Франции заправлять машины маслом для фритюра не поможет в энергокризисе
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Karl F. Schöfmann
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Растительное масло для фритюра является одним из видов биотоплива, это распространенная технология для заправки машин. Об этом 22 ноября «Известиям» рассказал автоэксперт Кирилл Форманчук.

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Так он прокомментировал новость о том, что сенат Франции одобрил инициативу «Зеленых» заправлять машины использованным растительным маслом для фритюра вместо топлива.

«Конечно, чистое рафинированное масло никто никуда не заливает, потому что оно дорогое и денег стоит, просто берут продукты переработки, кукурузы там всякой и прочего. Есть двигатели, которые на этом биотопливе работают, и много этих двигателей на станках, на комбайнах различных. В основном их используют фермеры всякие, кто занимается производством вот этого масла и прочего, у них его просто много остается, и они на нем ездят. Ну и так его продают, это такая распространенная история», — отметил специалист.

По его словам, при использовании биотоплива сгорание происходит по-другому, а также отличается степень сжатия, поэтому его можно использовать не на всех автомобилях. Например, такие двигатели есть в грузовиках и пикапах.

При этом Форманчук подчеркнул, что подобные инициативы не помогут в решении проблем энергетического кризиса.

«Конечно не поможет, потому что имеющиеся двигатели внутреннего сгорания, которые сейчас существуют, — у них есть определенный принцип работы, то есть они не рассчитаны, чтобы там была большая степень сжатия. Потому что в цилиндрах топливо же взрывается, воспламеняется и мотор приводится в действие, а биотопливо рассчитано на другие мощности. Скорость такую вы не получите, ну, принцип работы мотора другой», — указал автоэксперт.

О том, что во Франции разрешили заправлять машины использованным маслом для фритюра, стало известно ранее во вторник. Инициатором выступили депутаты от «Зеленой» партии. По их мнению, данная мера позволит сократить выбросы в атмосферу. Так, экологи отмечают, что при использовании отработанного масла будет выделяться на 90% меньше парниковых газов, чем при сгорании обычного дизельного топлива.

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