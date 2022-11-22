Автоэксперт оценил решение Франции заправлять машины маслом для фритюра

Растительное масло для фритюра является одним из видов биотоплива, это распространенная технология для заправки машин. Об этом 22 ноября «Известиям» рассказал автоэксперт Кирилл Форманчук.

Так он прокомментировал новость о том, что сенат Франции одобрил инициативу «Зеленых» заправлять машины использованным растительным маслом для фритюра вместо топлива.

«Конечно, чистое рафинированное масло никто никуда не заливает, потому что оно дорогое и денег стоит, просто берут продукты переработки, кукурузы там всякой и прочего. Есть двигатели, которые на этом биотопливе работают, и много этих двигателей на станках, на комбайнах различных. В основном их используют фермеры всякие, кто занимается производством вот этого масла и прочего, у них его просто много остается, и они на нем ездят. Ну и так его продают, это такая распространенная история», — отметил специалист.

По его словам, при использовании биотоплива сгорание происходит по-другому, а также отличается степень сжатия, поэтому его можно использовать не на всех автомобилях. Например, такие двигатели есть в грузовиках и пикапах.

При этом Форманчук подчеркнул, что подобные инициативы не помогут в решении проблем энергетического кризиса.

«Конечно не поможет, потому что имеющиеся двигатели внутреннего сгорания, которые сейчас существуют, — у них есть определенный принцип работы, то есть они не рассчитаны, чтобы там была большая степень сжатия. Потому что в цилиндрах топливо же взрывается, воспламеняется и мотор приводится в действие, а биотопливо рассчитано на другие мощности. Скорость такую вы не получите, ну, принцип работы мотора другой», — указал автоэксперт.

О том, что во Франции разрешили заправлять машины использованным маслом для фритюра, стало известно ранее во вторник. Инициатором выступили депутаты от «Зеленой» партии. По их мнению, данная мера позволит сократить выбросы в атмосферу. Так, экологи отмечают, что при использовании отработанного масла будет выделяться на 90% меньше парниковых газов, чем при сгорании обычного дизельного топлива.