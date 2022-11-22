Во Франции разрешили заправлять машины использованным маслом для фритюра

Сенат Франции разрешил заправлять машины использованным маслом для фритюра. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщает французская газета La Tribune.

«По мнению экологов, из 10 л отработанного масла, правильно декантированного и отфильтрованного, можно получить 8 л топлива», — говорится в материале.

При использовании отработанного масла будет выделяться на 90% меньше парниковых газов, чем при сгорании обычного дизельного топлива, подчеркнули специалисты. Кроме того, такая альтернатива стоит гораздо меньше, чем ископаемое топливо.

Однако использовать фритюрное масло вместо топлива смогут только конкретные автопарки. Таким образом, в настоящий момент альтернативным топливом смогут заправлять только транспортные средства, принадлежащие определенным компаниям, а не отдельным лицам.

Подобная альтернатива уже применяется в ряде европейских стран, например в Германии, дополняет «Газета.Ru».

28 октября в Европе договорились о запрете с 2035 года новых машин с бензиновыми моторами. Как сообщило издание Autonews Europe, также будут введены более строгие нормативы по снижению вредных выбросов CO 2 . В Европе их хотят сократить к 2030 году на 55% по сравнению с уровнем 2021 года, хотя раньше объявлялась цель в 37,5%.

1 сентября агентство «Автостат Инфо» сообщило, что в Европе увеличился спрос на электромобили. Так, начиная с 2021 года доля электромобилей в странах ЕС выросла с 7,8 до 10,4%.