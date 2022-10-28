В Европе договорились о запрете с 2035 года новых машин с бензиновыми моторами

Полный запрет на продажу и регистрацию в Европе новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания вступит в силу с 2035 года, о чем договорились Европарламент, Еврокомиссия и страны – участники Евросоюза. Об этом 27 октября сообщило издание Autonews Europe.

Издание отметило, что параллельно с запретом на эксплуатации новых машин с двигателями внутреннего сгорания, ДВС, будут введены более строгие нормативы по снижению вредных выбросов CO 2 . В Европе их хотят сократить к 2030 году на 55% по сравнению с уровнем 2021 года, хотя раньше объявлялась цель в 37,5%.

«Европейские производители уже доказывают, что могут справляться с вызовами, они выпускают на рынок всё больше электромобилей, одновременно делая их более доступными, — заявил глава ЕС по климату Франс Тиммерманс.

Фактически принятое решение означает конец эпохи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) в Европе. С 2035 года там нельзя будет приобрести ни одной машины с уровнем выбросов в атмосферу, отличным от нулевого.

Основные европейские автобренды, такие как Volkswagen, Jaguar, Bentley, а также Ford и марки, входящие в группу Stellanti, ранее объявляли, что к 2035 году будут поставлять на европейский рынок только электромобили.

26 октября компания «Моторинвест» официально объявила о том, что в России стартовали продажи первого российского электромобиля Evolute i-Pro. Он оснащен электродвигателем мощностью 150 л.с., который обладает крутящим моментом 210 Нм. Максимальная скорость i-Pro составляет 145 км/ч. Емкости тяговой батареи в 53 кВт при расходе 12,62 кВт/100 км хватает на 433 км пути.