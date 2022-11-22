АвтоВАЗ столкнулся с нехваткой комплектующих для Lada Granta

Автомобили семейства Granta начиная со вторника, 22 ноября, рабочую неделю будут сходить с конвейера в некомплектном состоянии. Об этом 22 ноября сообщила группа Avtograd news в социальной сети «ВКонтакте».

По информации сообщества, машины будут сходить с технологическим валом рулевого управления и рулевым колесом без подушки безопасности.

Ожидается, что партия таких автомобилей получит к 27 ноября все недостающие комплектующие. Это позволит оперативно укомплектовать уже выпущенные машины недостающими деталями.

18 ноября АвтоВАЗ принял решение отказаться от производства хетчбэка Lada Granta в 2023 году. Специалисты отметили, что Granta в версии хетчбэк никогда не была отмечена большими продажами. По этому показателю модель уступала даже высокому хетчу Lada XRAY, от которого предприятие уже официально отказалось. Семейству Lada Granta в 2023 году исполнится пять лет. По меркам современного автомобилестроения это уже предельный срок для модели, которая выпускается без какого-либо обновления. К тому же президент АвтоВАЗа запланировал на 2024–2025 годы выход новых моделей.