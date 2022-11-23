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Названы причины и симптомы дефицита витаминов

Терапевт Киселева: судороги и плохой сон могут указывать на нехватку витаминов
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Фото: Global Look Press/dpa/Silas Stein
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В осенне-зимний период повышается риск развития нехватки витаминов. О возможных причинах и симптомах гиповитаминоза «Известиям» 23 ноября рассказала врач-терапевт, врач-эндокринолог «ИНВИТРО – Воронеж» Елена Киселева.

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Она уточнила, что все витамины делятся на жирорастворимые (А, Д, Е, К) и водорастворимые (С, Р, РР, Н и группа В). Жирорастворимые могут накапливаться в жировой ткани и печени, водорастворимые быстро выводятся из организма, и необходимо их постоянное поступление извне. Отсюда и возможные причины нехватки витаминов.

К ним врач отнесла различные виды неполноценного питания, в том числе монодиеты, голодание;
использование искусственно выращенных или рафинированных продуктов с недостаточным содержанием витаминов в составе; прием некоторых лекарственных препаратов, которые препятствую всасыванию витаминов.

Также причиной дефицита витаминов может стать недостаточная инсоляция организма; заболевания, препятствующие усвоению или выработке витаминов (болезни ЖКТ, печени, почек, кожи и т.д). Кроме того, на усвояемость витаминов могут влиять стрессы и физические нагрузки, а также курение.

«Чаще всего встречается недостаточность только отдельных витаминов. Вот именно их в первую очередь нужно восполнить, а потом поддерживать поливитаминными комплексами и периодически следить за сохранением всех показателей на должном уровне. Желательно, чтобы именно врач на основании результатов анализов рекомендовал, какие комплексы с оптимальным содержанием компонентов подходят именно в вашем случае», — подчеркнула Киселева.

Специалист также перечислила основные состояния, которые могут указывать на гиповитаминоз. Так, насторожить должны слабость и повышенная утомляемость, нарушения сна ночью, изменение качества кожи и волос, изменение веса, легкое возникновение синяков и склонность к кровотечениям, изменение зрения, снижение чувствительности конечностей, судороги. При любом из указанных симптомов следует обратиться к врачу, указала эндокринолог.

«К сожалению, наши дефициты зачастую родом еще из детства, да и качество пищи сейчас оставляет желать лучшего. Убедитесь, что у вас нет нехватки витаминов, и периодически контролируйте уровень особо важных витаминов. Если всё держится на должном уровне — всё замечательно, вам всего хватает. Нередко здоровому человеку в условиях современности желательно принимать те или иные витамины в осенне-весенний период. К тому же есть витамины, которые питанием практически не восполняются (Д, например)», — добавила Киселева.

Накануне врач-терапевт высшей категории «ИНВИТРО-Урал» Татьяна Бирюкова рассказала о возможных осложнениях от приема антибиотиков. Так, к общим побочным эффектам для всех антибиотиков относятся риск развития аллергических реакций, дисбактериоза и антибиотико-ассоциированных колитов.

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