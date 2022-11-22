Минфин исполнил в рублях обязательства по купону евробондов

Минфин России в полном объеме исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям, сообщили «Известиям» 22 ноября в ведомстве.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации (Владимира Путина. — Ред.) от 22 июня 2022 г. № 394 <...> средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2027 году и в 2032 году в общей сумме 2,3 млрд рублей (эквивалент €37,2 млн) получены платежным агентом по НКО АО «Национальный расчетный депозитарий», — говорится в сообщении.

16 сентября российское Министерство финансов отмечало, что в полном объеме исполнило обязательства по евробондам с погашением в 2023 и 2043 годах в рублях на общую сумму в 7 млрд рублей.

В середине сентября ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Александр Шураков рассказал «Известиям», что у России есть и готовность, и способность платить по обязательствам.