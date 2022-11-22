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Электромобиль «Москвич» может получить российскую батарею

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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На электрокаре «Москвич» может появиться батарея российского производства. Об этом корреспонденту «Известий» рассказал генеральный директор компании «Рэнера» Александр Камашев.

«Мы готовы обеспечить электрокары «Москвич» тяговыми батареями российского производства», — заявил Камашев.

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Он напомнил, что около месяца назад «Рэнера» начала строительство в Калининградской области завода по производству аккумуляторных батарей полного цикла. Их серийный выпуск намечен на 2025 год.

Ранее гендиректор автомобильного завода «Москвич» Дмитрий Пронин сообщил, что в планах предприятия собрать в 2022 году около 600 автомобилей, часть из которых будет иметь электрическую начинку.

В 2023 году завод должен выпустить 50 тыс. автомобилей, из которых 10 тыс. будут электрическими, а в 2024 году по плану «Москвич» должен выйти на уровень в 100 тыс. автомобилей, из которых не менее 20 тыс. будут электрическими.

16 ноября Росстандарт выдал одобрение на два типа автомобилей, которые будут собирать на автозаводе «Москвич». Помимо бензинового кроссовера «Москвич 3» планируется выпускать его электрическую версию «Москвич 3е». Он будет оснащаться электромотором SY Power мощностью 68 л.с. и тяговой батареей Sinoev емкостью 187 А·ч. Запас хода на одном заряде составит 410 км.

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