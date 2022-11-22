Пенсионерка пострадала в результате наезда авто в Петрозаводске

В Петрозаводске (Карелия) в результате наезда легковушки пострадала пожилая женщина. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.

Авария произошла 21 ноября около жилого дома № 4 по улице Питкярантская. По предварительным данным, 39-летний водитель легкового Renault Logan допустил наезд на пенсионерку, которая переходила дорогу.

В результате ДТП 66-летняя женщина-пешеход получила различные травмы, пишет ИА «Карелinform». О ее состоянии агентство не сообщает. По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.

8 ноября на федеральной трассе «Кола» на территории Пряжинского района Карелии грузовик сбил мужчину, который находился на дороге. Пешеход погиб.