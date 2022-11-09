Грузовик насмерть сбил мужчину на трассе «Кола» в Карелии

На территории Пряжинского района Карелии грузовик насмерть сбил мужчину. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.

Авария произошла 8 ноября на федеральной трассе «Кола». По предварительным данным, 38-летний водитель грузовика допустил наезд на мужчину, который находился на дороге.

Пешеход получил различные травмы, от которых скончался на месте до прибытия скорой помощи. Личность погибшего устанавливается, уточняет ИА «Карелinform».

Обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.

9 ноября сообщалось, что в городе Искитиме в Новосибирской области 60-летний водитель автомобиля Honda CR-V сбил женщину с двумя дочерьми. Погибла двухлетняя девочка, которая находилась у матери на руках.