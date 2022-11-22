Житель Подмосковья раздробил кость при падении с высоты собственного роста

Житель подмосковной Электростали упал с высоты своего роста и неудачно приземлился на руку, раздробив кость. Об этом сообщили в региональном минздраве 21 ноября.

Мужчина обратился за медицинской помощью в травматологическое отделение больницы Электростали с жалобами на сильную боль и отек правой руки. Медики диагностировали у него закрытый оскольчатый перелом плечевой кости.

Как рассказал завотделением Андрей Милешкин, мужчине провели остеосинтез под общим наркозом. Врачи сопоставили и зафиксировали части кости пластинами и винтами до полного сращения, сообщает телеканал «360». Операция длилась четыре часа и завершилась успешно.

Пока пациент находится в стационаре и проходит реабилитацию. После этого подвижность руки восстановится, пишет Pravda.Ru.

В октябре в Московской области врачи извлекли из уха школьника застрявший там колпачок от шариковой ручки. Школьник во время выполнения домашнего задания почесал ухо шариковой ручкой, а когда достал ее, то понял, что колпачок остался внутри.