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Врачи в Подмосковье извлекли из уха школьника застрявший колпачок от ручки

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Фото: Министерство здравоохранения Московской области
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В Московской области врачи извлекли из уха школьника застрявший там колпачок от шариковой ручки. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

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Мальчик с колпачком в ухе поступил в лор-отделение коломенской больницы. Школьник во время выполнения домашнего задания почесал ухо шариковой ручкой, а когда достал ее, то понял, что колпачок остался внутри.

Извлечь инородный предмет из уха мальчика врачам удалось при помощи специального лор-инструмента.

«Извлечение мелких предметов из детских ушей и носов для нас привычное дело. Среди последних находок коломенских оториноларингологов — конфета драже, кубик сырой картофелины в носу малыша, рыбья кость, застрявшая в миндалине», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова врача-оториноларинголога Коломенской областной больницы Татьяны Ильичевой.

В настоящее время мальчик чувствует себя хорошо. Специалисты призвали родителей в подобных ситуациях не пытаться извлечь мелкие предметы из ушей и носов детей самостоятельно из-за риска протолкнуть их дальше.

В сентябре стало известно, что в Московской области врачи извлекли металлический прут, который застрял в глазу 12-летнего мальчика. Во время игры в футбол от ворот из-за удара мяча отлетел элемент конструкции — металлический прут длиной 6 см — и поразил глаз юноши. Уточняется, что зрение мальчика удалось сохранить.

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