Орнитолог рассказал об опасности ледяного дождя для птиц

Ледяной дождь очень опасен для птиц, так как может лишить их кормовой базы. Об этом сообщил орнитолог, руководитель проекта «Орнитарий» Вадим Мишин во вторник, 22 ноября.

«Ледяной дождь — это неприятное явление и очень опасное для птиц, потому что семена, дикоросы и ягодники покрываются ледяной коркой и птица не может добраться до еды. Это вредное явление, но хорошо, что потеплело, и оно скоро пройдет, будем надеяться, что птицы не пострадают», — сказал Мишин агентству городских новостей «Москва».

Орнитолог добавил, что зимой птицы в столичном регионе нуждаются в помощи человека.

«Должны быть кормовые зоны, индивидуальные и групповые кормушки, самое главное, чтобы в них всегда был корм», — подчеркнул Мишин.

Он добавил, что птиц нельзя кормить черным хлебом.

«Лучше выбрать орешки, их надо подробить в труху, также дробленая кукуруза хорошая подкормка, ну и нежареные семечки — это основа», — пояснил орнитолог.

Утром 22 ноября столицу и область накрыл сильный снег, местами отмечается ледяной дождь. Причиной непогоды в регионе, по словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, является балканский циклон. Синоптик подчеркнул, что метеостанции городских округов Домодедово и Коломна зафиксировали гололед и переохлажденные осадки, сообщается на сайте aif.ru.

Леус подчеркнул, что атмосферный фронт в течение дня будет смещаться к северо-востоку, а зона осадков, которые постепенно переходят в мокрый снег и ледяные дожди, охватит весь столичный регион. Синоптик предупредил, что при подобных погодных условиях вероятны падение деревьев и обрывы ЛЭП.

Накануне Росгидрометцентр объявил в регионе штормовое предупреждение с 03:00 до первой половины дня вторника, 22 ноября. Жителям столицы порекомендовали не парковать автомобили вблизи деревьев, а также обходить стороной шаткие конструкции и рекламные щиты, отмечает телеканал «360».

Ранее, 22 ноября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о скачках атмосферного давления. Согласно прогнозу Гидрометцентра, днем 22 и 23 ноября атмосферное давление в Москве составит 742 мм рт. ст., в четверг, 24 ноября, — 750 мм, сообщается на сайте kp.ru.

Нормой атмосферного давления для столицы является 748 мм рт. ст.