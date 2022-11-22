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Орнитолог рассказал об опасности ледяного дождя для птиц

Орнитолог Мишин рассказал об опасности ледяного дождя для пропитания птиц
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Ледяной дождь очень опасен для птиц, так как может лишить их кормовой базы. Об этом сообщил орнитолог, руководитель проекта «Орнитарий» Вадим Мишин во вторник, 22 ноября.

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«Ледяной дождь — это неприятное явление и очень опасное для птиц, потому что семена, дикоросы и ягодники покрываются ледяной коркой и птица не может добраться до еды. Это вредное явление, но хорошо, что потеплело, и оно скоро пройдет, будем надеяться, что птицы не пострадают», — сказал Мишин агентству городских новостей «Москва».

Орнитолог добавил, что зимой птицы в столичном регионе нуждаются в помощи человека.

«Должны быть кормовые зоны, индивидуальные и групповые кормушки, самое главное, чтобы в них всегда был корм», — подчеркнул Мишин.

Он добавил, что птиц нельзя кормить черным хлебом.

«Лучше выбрать орешки, их надо подробить в труху, также дробленая кукуруза хорошая подкормка, ну и нежареные семечки — это основа», — пояснил орнитолог.

Утром 22 ноября столицу и область накрыл сильный снег, местами отмечается ледяной дождь. Причиной непогоды в регионе, по словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, является балканский циклон. Синоптик подчеркнул, что метеостанции городских округов Домодедово и Коломна зафиксировали гололед и переохлажденные осадки, сообщается на сайте aif.ru.

Леус подчеркнул, что атмосферный фронт в течение дня будет смещаться к северо-востоку, а зона осадков, которые постепенно переходят в мокрый снег и ледяные дожди, охватит весь столичный регион. Синоптик предупредил, что при подобных погодных условиях вероятны падение деревьев и обрывы ЛЭП.

Накануне Росгидрометцентр объявил в регионе штормовое предупреждение с 03:00 до первой половины дня вторника, 22 ноября. Жителям столицы порекомендовали не парковать автомобили вблизи деревьев, а также обходить стороной шаткие конструкции и рекламные щиты, отмечает телеканал «360».

Ранее, 22 ноября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о скачках атмосферного давления. Согласно прогнозу Гидрометцентра, днем 22 и 23 ноября атмосферное давление в Москве составит 742 мм рт. ст., в четверг, 24 ноября, — 750 мм, сообщается на сайте kp.ru.

Нормой атмосферного давления для столицы является 748 мм рт. ст.

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