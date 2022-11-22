«Автотор» готов возобновить работу с прежними партнерами

Калининградский «Автотор» готов возобновить сотрудничество с немецким автоконцерном BMW и южнокорейскими Hyundai и Kia. Об этом 22 ноября рассказал глава совета директоров холдинга Валерий Горбунов, его слова привело агентство «РИА Новости».

Калининградский завод «Автотор» готов возобновить работу с BMW, Hyundai и Kia, несмотря на то, что предприятие вынашивает планы по сборке в Калининграде автомобилей новых партнеров, заявил Валерий Горбунов.

«Если они захотят вернуться, мы не будем выплескивать воду вместе с ребенком. В этом году 25 лет с момента выпуска первого автомобиля в партнерстве. Конечно, мы готовы продолжить сотрудничество на взаимовыгодных условиях. В наших планах доброе ожидание, и если это все-таки произойдет, то мы к этому будем готовы», — рассказал глава совета директоров холдинга.

Говоря о возобновлении сотрудничества, Валерий Горбунов упомянул, что у предприятия есть и будут мощности, которые независимо от появления новых партнеров завод сможет предоставить.

«Новые партнеры не выйдут сразу с высоким коэффициентом загрузки, всё будет происходить постепенно, по мере освоения рынка их продукцией. Если с Kia и Hyundai мы занимали в разные времена от 12% до 18% автомобильного рынка России, то сразу достичь с новыми партнерами такой доли на рынке — который сам еще припал — очень тяжело», — добавил топ-менеджер.

Горбунов также отметил, что «Автотор» уже нашел новых партнеров по сборке, пока речь идет о трех новых брендах, но в перспективе их количество может быть увеличено.

18 ноября стало известно, что китайский государственный автоконцерн BAIC (Beijing Automotive Industry Holding Co.) ведет переговоры с калининградским заводом «Автотор» о сборке автомобилей своего бренда. Автоэксперты считают, что из линейки BAIC, вероятнее всего, в России будет локализован среднеразмерный седан BAIC D50/U5, который оснащается полуторалитровым мотором мощностью 150 л.с. либо электродвигателем. На предприятии в свою очередь подтвердили, что готовятся к сотрудничеству с новыми партнерами и запуску производства автомобилей новых для себя брендов, но никакой конкретики из соображений конфиденциальности раскрывать не стали. BAIC не единственный автоконцерн из Китая, с которым договаривается калининградский завод. Эксперты полагают, что ведутся переговоры и с подразделениями, входящими в компанию Chery.