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Беременная женщина пропала на Сахалине

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Фото: t.me/crimesakh
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В Южно-Сахалинске пропала беременная женщина. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщает Telegram-канал «ЧП Сахалин».

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По данным поисково-спасательного отряда «Сова», последний раз 26-летнюю Валерию Родион видели 19 ноября.

Волонтеры указали особые приметы пропавшей: рост около 170 см, худощавое телосложение, рыжие волосы до пояса с черными кончиками, а также татуировка с изображением японского иероглифа на запястье левой руки.

В день исчезновения Валерия была одета в черный пуховик до пояса, черные лосины, черные ботинки с оранжевой подошвой и черную вязаную шапку.

«Если вы обладаете информацией, которая поможет найти девушку, откликнитесь: 789-421, 789-648, 41-63-62, WhatsApp (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) +7 962 120-66-98», — отмечается в публикации.

Ранее, 17 ноября, стало известно, что в Иркутской области приостановили поиски двух рыбаков, которые пропали после опрокидывания лодки на реке Тилик. Спасательные мероприятия продолжались до 16 ноября. Спасатели осмотрели 11 км береговой полосы, а также с помощью подводной камеры изучили участок реки площадью свыше 2,7 тыс. кв. м. В общей сложности обследовано 26 км акватории.

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