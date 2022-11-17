Поиски двух пропавших рыбаков приостановили в Приангарье

В Иркутской области приостановили поиски двух рыбаков, которые пропали после опрокидывания лодки на реке Тилик. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на МЧС.

Инцидент произошел 12 ноября в Жигаловском района. Лодка опрокинулась с тремя рыбаками на борту. Одному из потерпевших удалось самостоятельно выбраться на берег, он связался со службой спасения по спутниковому телефону. Мужчина рассказал, что его товарищи 1970 и 1975 годов рождения пропали.

Поиски продолжались до 16 ноября. Поисковые группы осмотрели 11 км береговой полосы. Также спасатели с помощью подводной камеры осмотрели участок реки площадью свыше 2,7 тыс. кв. м. В общей сложности обследовано 26 км акватории.

Так как поиски не принесли результатов, операция приостановлена по согласованию с правоохранительными органами.