Один человек пострадал в результате пожара в Красноярске

Один человек пострадал в результате пожара в двухэтажном частном доме на Свободном проспекте в Красноярске. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщает ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Отмечается, что огонь перекинулся на соседний дом. Пожар локализован на площади 150 кв. м.

«На месте происшествия работают 25 человек личного состава и восемь единиц техники. В результате пожара пострадал один человек», — говорится в сообщении МЧС.

Как заявили в ведомстве, причину пожара установит дознаватель после полной ликвидации возгорания.

По словам местных жителей, черный дым видно в разных районах города.

Ранее, 8 ноября, два человека погибли при пожаре в частном доме в поселке Шулдат в Красноярском крае. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание. По факту пожара проводится проверка.