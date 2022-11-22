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Эксперты рассказали об особенностях удаленной работы в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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По данным экспертов, удаленка в России пока не слишком серьезно воспринимается как работодателями, так и самими работниками. Причины — в отсутствии у большинства россиян опыта работы на себя: плохо развиты самоорганизованность и чувство тайминга, а без понуканий начальства падает производительность. «Известия» разбирались в вопросе.

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«Руководство компаний и организаций в нашей стране меньше доверяет работникам, процесс работы которых не получается постоянно контролировать. Еще одна закладка — ментальная. До сих пор для окружающих работает установка: если ты дома, то ты не работаешь, и тебя можно чем-то загрузить, оторвать от работы. Ну и квартирный вопрос: далеко не каждый может оборудовать себе комфортное рабочее место дома», — сказал первый заместитель гендиректора Национального агентства развития квалификаций (НАРК) Павел Свистунов.

Согласно исследованию банка «Открытие», в этом году распространение гибридного формата работы продолжилось: часть сотрудников выводится на удаленку, а часть остается в офисе. За прошедший год в два раза снизилась доля компаний, в которых нет сотрудников на удаленной работе (с 43% до 24%).

«Зачастую к удаленной работе привлекают программистов, маркетологов, рекрутеров, специалистов по продажам. Что касается других сфер, в большинстве из них удаленная работа или работа в гибридном формате воспринимаются как одно из конкурентных преимуществ работодателя», — говорит Феликс Кугел.

Подробнее читайте в эксклюзивном в материале «Известий»:

Враги — домашние: чего не хватает для развития удаленки в России

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