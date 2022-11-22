Селекционеры пожаловались на демпинг импортных саженцев

Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края попросила министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева с 2023 года субсидировать закладку плодовых садов исключительно отечественными саженцами. Об этом сказано в письме организации от 16 ноября. Его копия есть у «Известий».

Сейчас из бюджета субсидируют покупку и российских, и зарубежных саженцев для закладки садов. По оценкам Минсельхоза, доля импорта в промышленных насаждениях по итогам 2021 года составляла 25%. В ведомстве «Известиям» сказали, что получили обращение и прорабатывают предложения.

Инициатива связана с тем, что российские питомниководы начали фиксировать снижение спроса. Как сообщил в письме председатель Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов, в 2022 году в регионе произвели более 3 млн саженцев, но 65% из них так и не удалось реализовать. Кабардино-балкарская компания «Центр-Питомник» в своем обращении в Минсельхоз утверждает, что не смогла продать более 45% посадочного материала.

Низкий спрос связан с демпингом со стороны импортных производителей, в основном из Италии, Нидерландов и Бельгии, считает Айдын Ширинов. Тяжелая экономическая ситуация привела к снижению закладки новых садов в Европе, так что на рынке образовался излишек саженцев.

По словам Айдына Ширинова, их производители начали сбывать продукцию по сниженным ценам в России через питомники Сербии и Турции, так что садоводы стали выбирать иностранную продукцию.

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