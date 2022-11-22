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Стоимость оливье снизилась впервые за несколько лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Специалисты «Руспродсоюза» рассчитали стоимость салатов оливье и селедка под шубой. Эксперты использовали данные Росстата за октябрь этого и прошлого года — речь идет о средней потребительской стоимости продуктов в РФ. «Известия» ознакомились с расчетами.

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Четыре порции оливье незначительно подешевели — на 0,4% (или 1,6 рубля), до 375 рублей, а селедка под шубой подорожала на 4,6%, до 225 рублей против 215 рублей в прошлом сезоне.

В случае первого салата в ассоциации использовали рецепт, в котором учитывают картофель (500 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 шт.), вареную колбасу (300 г), майонез (200 г), репчатый лук (100 г), зеленый горошек (380 г) и соленые огурцы (400 г). Часть ингредиентов за год значительно упала в цене. Картофель подешевел на 33%, до 30 рублей за 1 кг, морковь — на 28%, до 33 руб./кг, огурцы — на 21%, до 100,9 рубля, лук — на 8%, до 29,3 рубля, десяток яиц — почти на 2%, до 78,2 рубля.

Но часть составляющих салата всё же подорожала: майонез прибавил в цене 16%, до 280,2 руб./кг, вареная колбаса — 9%, до 478,5 руб./кг. Стоимость консервированного горошка осталась прежней — 80 рублей за банку.

В предыдущих сезонах оливье не показывал отрицательной или стабильной динамики. Например, в прошлом году салат подорожал на 15% на фоне сезона 2020 года. В 2020-м относительно 2019-го его стоимость выросла на 7,7%.

Салатник сельди под шубой на четыре порции обойдется в 225 рублей, отметили в «Руспродсоюзе». Эксперты ассоциации использовали такой рецепт: сельдь соленая (350 г), картофель (400 г), свекла (350 г), морковь (200 г), куриные яйца (2 шт.), репчатый лук (100 г) и майонез (300 г).

Часть составляющих блюда тоже подешевела. Помимо упомянутых выше картофеля, моркови, лука и яиц в цене упала свекла — на 29%, до 27,6 руб./кг. Подорожали и майонез, как отмечено выше, и соленая селедка — почти на 23%, до 270,4 руб./кг.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Поправка для салата: стоимость оливье снизилась впервые за несколько лет

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