Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Пожар произошел в 40-этажном доме в центре Москвы
Мир
TAC заявил о ловушке для НАТО из-за слов Зеленского о ракетах в Польше
Мир
СМИ уличили расстрелявшую военных ВС РФ бригаду ВСУ в связи с НАТО
Мир
Минобороны Турции заявило о ликвидации 184 террористов в Сирии и Ираке
Мир
ФРГ договорилась с Польшей о патрулировании ее воздушного пространства
Общество
Клирик псковского монастыря погиб в результате обстрелов ВСУ
Мир
Вучич заявил, что ситуация в Косово находится на грани столкновений
Мир
ЕС дополнительно выделит €35 млн для помощи Украине
Общество
Суд отклонил претензию Андрея Разина на песни «Ласкового мая»
Интернет
Американская Nvidia официально объявила об уходе с российского рынка
Мир
Один человек погиб в результате стрельбы в торговом центре в Канаде
Мир
Экс-боевик ВСУ заявил о планах НАТО и Киева атаковать РФ до начала СВО

В Германии рассказали об обращении Шольца к Путину на вы

В правительстве ФРГ рассказали, что при личном общении Шольц обращается к Путину на вы
0
Фото: Global Look Press/IMAGO/bildgehege via www.imago-i
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канцлер Германии Олаф Шольц при личном общении обращается к президенту России Владимиру Путину на вы. Об этом 21 ноября сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт на брифинге с журналистами.

Осевая асимметрия: почему испортились отношения Берлина и Парижа
И получилось ли у лидеров Германии и Франции устранить противоречия при личной встрече

В ходе своего выступления в субботу на конференции Социал-демократической партии Германии, призывая российского президента вывести войска с территории Украины, Шольц использовал форму обращения к Путину на ты.

«Федеральный канцлер с российским президентом не на ты, а на вы», — пояснил Хебештрайт.

По словам представителя кабмина, в данном случае это было риторической фигурой, которую использовал Шольц.

Кроме того, журналист задал вопрос, почему канцлер, говоря о российском лидере в своих последних заявлениях, использует только его фамилию, и больше не называет титула президента России.

«Если вы это заметили, я не хочу вас переубеждать. Однако я бы не стал выносить никаких суждений в отношении титула Владимира Путина со стороны федерального правительства», — ответил Хебештрайт.

Накануне замминистра иностранных дел Украины, бывший посол страны в Германии Андрей Мельник обратился с призывом к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу поставить ультиматум президенту России Владимиру Путину. Он назвал только словами заявление Шольца о необходимости прекратить спецоперацию и призвал к решительным действиям.

Ранее, 11 ноября, Шольц заявил, что доводы критиков не убедили его отказаться от телефонных переговоров с Владимиром Путиным. По его словам, все хотят, чтобы этот конфликт завершился миром.

2 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Шольц изменил свое отношение к Путину. По его словам, еще месяц назад канцлер Германии совершенно иначе относился к России. Однако теперь он считает, что с российским президентом необходимо найти общий язык. При этом правительство Германии опровергло слова Эрдогана, уточнив, что канцлер подтвердил неизменность своей позиции. Согласно ей, Россия должна вывести войска с территории Украины и начать переговоры с Киевом.

До этого, 17 сентября, Шольц сообщил, что его диалоги с президентом России всегда проходят в дружеском тоне, несмотря на расхождения во взглядах на украинский конфликт. Он добавил, что считает проведение переговоров важным, даже когда стороны не питают никаких иллюзий насчет их исхода.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022