В Германии рассказали об обращении Шольца к Путину на вы

Канцлер Германии Олаф Шольц при личном общении обращается к президенту России Владимиру Путину на вы. Об этом 21 ноября сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт на брифинге с журналистами.

В ходе своего выступления в субботу на конференции Социал-демократической партии Германии, призывая российского президента вывести войска с территории Украины, Шольц использовал форму обращения к Путину на ты.

«Федеральный канцлер с российским президентом не на ты, а на вы», — пояснил Хебештрайт.

По словам представителя кабмина, в данном случае это было риторической фигурой, которую использовал Шольц.

Кроме того, журналист задал вопрос, почему канцлер, говоря о российском лидере в своих последних заявлениях, использует только его фамилию, и больше не называет титула президента России.

«Если вы это заметили, я не хочу вас переубеждать. Однако я бы не стал выносить никаких суждений в отношении титула Владимира Путина со стороны федерального правительства», — ответил Хебештрайт.

Накануне замминистра иностранных дел Украины, бывший посол страны в Германии Андрей Мельник обратился с призывом к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу поставить ультиматум президенту России Владимиру Путину. Он назвал только словами заявление Шольца о необходимости прекратить спецоперацию и призвал к решительным действиям.

Ранее, 11 ноября, Шольц заявил, что доводы критиков не убедили его отказаться от телефонных переговоров с Владимиром Путиным. По его словам, все хотят, чтобы этот конфликт завершился миром.

2 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Шольц изменил свое отношение к Путину. По его словам, еще месяц назад канцлер Германии совершенно иначе относился к России. Однако теперь он считает, что с российским президентом необходимо найти общий язык. При этом правительство Германии опровергло слова Эрдогана, уточнив, что канцлер подтвердил неизменность своей позиции. Согласно ей, Россия должна вывести войска с территории Украины и начать переговоры с Киевом.

До этого, 17 сентября, Шольц сообщил, что его диалоги с президентом России всегда проходят в дружеском тоне, несмотря на расхождения во взглядах на украинский конфликт. Он добавил, что считает проведение переговоров важным, даже когда стороны не питают никаких иллюзий насчет их исхода.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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