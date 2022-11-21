Замглавы МИД Украины потребовал от Шольца поставить ультиматум Путину

Замминистра иностранных дел Украины, бывший посол страны в Германии Андрей Мельник обратился с призывом к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу поставить ультиматум президенту России Владимиру Путину. Свое послание он написал в воскресенье, 20 ноября, в Twitter.

Мельник назвал только словами заявление Шольца о необходимости прекратить спецоперацию и призвал к решительным действиям.

«Но это только слова. Россия понимает только силу. Поставьте Путину ультиматум», — написал он.

При этом в мае текущего года экс-посол Украины в ФРГ назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой» из-за его отказа ехать в Киев после заявления украинских властей о нежелании принимать у себя президента Германии.

19 ноября Шольц в ходе своего выступления в немецком Фридрихсхафене заявил, что эскалация украинского конфликта недопустима, так как его нельзя превращать в войну между Россией и НАТО. Канцлер призвал действовать благоразумно и одновременно с этим решительно. В то же время он указал на необходимость продолжить направлять Киеву военную помощь.

В Москве, в свою очередь, заявляли, что Запад во главе с США продолжает вести гибридную войну против России. В конце октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил западные страны в стремлении разрушить страну, наращивая поставки оружия Украине.

В том же месяце заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко указал, что объединенные силы НАТО ведут войну против России с целью ликвидировать РФ как суверенное государство. Он отметил, что в случае любого противостояния с НАТО народ России одержит победу.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на. Решение о ее проведении принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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