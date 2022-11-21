Киев и НАТО до СВО готовились наступать на Россию

Киев и НАТО до СВО готовились наступать на Россию

2022-11-21 22:56:52

2022-11-21 22:56:52

2022-11-21 22:56:52

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