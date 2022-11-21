Издательство оценило влияние возможного запрета пропаганды ЛГБТ на отрасль

Детали законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды в России и его влияние на книжную отрасль в случае принятия остаются неясными. Об этом 21 ноября «Известиям» заявили в издательской группе «Эксмо-АСТ».

«Основной момент, на который указывал в том числе и отзыв на законопроект от правительства РФ, — наличие в нем множества формулировок слишком общего характера — остался непроясненным», — отметили в издательстве.

Будет ли закон иметь обратную силу, где будет проведена граница между классической и современной литературой, — тоже неясно, подчеркнули в «Эксмо-АСТ».

Также там выразили опасение, что выпадающий контент появится на нелегальных интернет-ресурсах, трафик которых резко вырастет.

27 октября Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Им предусматривается запрет на пропаганды нетрадиционных отношений и педофилии. Также нельзя распространять информацию о ЛГБТ.

Кроме того, в документе также предусмотрен запрет призывов к смене пола среди подростков.

Сейчас в РФ действует закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений только среди несовершеннолетних. Он был принят в России в 2013 году.