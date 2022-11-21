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Президент Путин подписал закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка

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В России с начала 2023 года начнут выплачивать единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Соответствующий документ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 21 ноября.

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Ежемесячная выплата будет назначаться на каждого ребенка в семье до 17 лет, а также беременным женщинам.

Размер пособия составит 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума в зависимости от уровня дохода конкретной семьи.

Правом на получение данного пособия будут обладать граждане РФ, нуждающиеся в соцподдержке, при условии постоянного проживания в стране.

До этого, 9 ноября, член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, рассказывая о данном о законопроекте, отметила в беседе с «Известиями», что для получения данного вида поддержки доход семьи не должен быть нулевым, то есть родители должны работать, если отсутствие дохода не обусловлено уважительными причинами, такими как уход за ребенком, болезнь или служба в армии.

Ранее, в сентябре, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что с 1 января следующего года в России предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами, которое объединит целый ряд действующих мер социальной защиты.

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