День матери – 2022: история и традиции праздника

В последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери — праздник, объединяющий всех и подчеркивающий особую роль женщин в жизни общества. В 2022 году торжество приходится на 27 ноября. «Известия» рассказывают читателям, как зародился праздник и как поздравляют самых дорогих женщин.

День матери – 2022: история праздника

В мире праздник матерей отмечается еще с начала XX века. От страны к стране дата праздника различается, хотя по принципу территориальной близости календари часто совпадают.

В России День матери впервые отметили 1 декабря 1915 года. Однако в традицию торжество не превратилось. Снова об учреждении праздника матерей заговорили уже в Советском Союзе. Инициативу выдвинула учительница Эльмира Гусейнова, которая самостоятельно провела торжественные мероприятия 30 октября 1988 года в одной из бакинских школ.

В следующий раз о празднике заговорили уже на законодательном уровне в 1990 году. Идею вновь предложила женщина, депутат Госдумы РФ Алевтина Апарина, член комитета по делам женщин, семьи и молодежи.

В 1990-е годы к идее создания Дня матери вернулись вновь. Инициатором стала Алевтина Апарина, депутат Государственной думы РФ, член комитета по делам женщин, семьи и молодежи. Восемь лет спустя, в 1998 году президент РФ Борис Ельцин подписал указ об учреждении праздника. Торжество призвано подчеркнуть роль матери в жизни каждого человека.

Более чем в 20 государствах мира День матери отмечают во второе воскресенье мая. Некоторые граждане РФ отмечают и его, но не столь массово. В России праздник прижился именно в ноябрьскую дату и уже обрел некоторые традиции проведения.

День матери – 2022: традиция праздника

Праздник является отличным поводом напомнить матерям о любви к ним и благодарности за заботу и усилия. Как правило, женщины получают поздравления и подарки от детей, но часто с теплыми словами обращаются к женам и супруги.

Мероприятия по случаю праздника готовят почти все учебные учреждения страны. Воспитанники детских садов и школ готовят рисунки и поделки для мам, читают стихи, организуют выставки и концерты.

У праздника в России даже появились свои атрибуты— незабудка и плюшевые мишки с этим цветком в руках. Это изображение часто используется как символ праздника и также отражается в детском творчестве.

Общественные организации также используют день торжества как повод для того, чтобы провести просветительские мероприятия на тему женского здоровья и роли женщин в семье и воспитании детей.

Что подарить на День матери – 2022

Традиционными подарками для самых дорогих женщин являются сладости и букеты цветов. Дети дарят мамам открытки и поделки, взрослые наследники подбирают вещи для уюта и быта, а также подарки по интересам. Иногда подарком для мамы может стать даже простой телефонный звонок из другого города, однако лучше всего позаботиться о поздравлении заранее.

22 ноября в России отмечали праздник со схожей тематикой — День сына. В этот день наследников мужского пола поздравляют отцы, матери, бабушки и деды. Другие праздники осени 2022 собраны в специальном календаре «Известий».