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Немцев шокировала высокая зарплата фотографа вице-канцлера ФРГ Хабека

Немцы раскритиковали зарплату в €400 тыс. фотографа вице-канцлера ФРГ Хабека
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Фото: Global Look Press/dpa/Bernd von Jutrczenka
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Немцы возмутились слишком высокой зарплатой фотографа вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека, в то время как в стране наблюдаются серьезные экономические проблемы, усугубляющиеся энергокризисом, сообщила 18 ноября газета Bild.

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Издание отметило, что с лучшим кандидатом на должность фотографа заключат контракт на четыре года и заплатят €400 тыс. в год. В его обязанности будет входить сопровождение Хабека в рабочих поездках, как зарубежных, так и по стране.

«Это величайшая наглость! Нет денег на бедных людей, но если дело касается удовлетворения своих «скромных» нужд, то неожиданно появляются миллионы», — написал один из читателей издания.

Другой комментатор назвал Хабека алчным, указав, что он пытается за счет высокооплачиваемого фотографа улучшить свой имидж.

«Дети и старики в Германии страдают от бедности, а наш вице-канцлер тратит миллионы на личного фотографа», — подметил еще один комментатор.

Еще один немец предложил Хабеку платить за услуги фотографа из своего кармана, а также уступить занимаемую им должность «людям с мозгами».

11 ноября стало известно, что годовая инфляция в Германии по итогам октября достигла 10,4%. Это рекордный показатель со времен объединения страны.

1 ноября стало известно, что ассоциации среднего предпринимательства Der Mittelstand ФРГ и коммунальных служб страны Verband kommunaler Unternehmen (VKU) обратились с письмом к канцлеру страны Олафу Шольцу, в котором рассказали, что работа коммунальных предприятий Германии может оказаться в обозримом будущем под угрозой из-за резкого роста цен на энергоносители. Они призвали власти предоставить им поддержку.

6 ноября газета Die Welt сообщила, что с сентября текущего года в Германии было проведено более 4,4 тыс. демонстраций против политики немецких властей, в том числе в области энергетики. Отмечалось, что граждане страны протестуют против энергетического кризиса, высокого уровня инфляции, проблем, связанных с пандемией коронавируса, позиции Берлина по вопросу спецоперации РФ и других трудностей, с которыми они столкнулись из-за политического курса руководства ФРГ.

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