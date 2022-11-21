Путин подписал закон о введении с 1 июля 2023 года акциза на сахаросодержащие напитки

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении акциза на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за 1 л. Мера вводится с 1 июля 2023 года, следует из документа, опубликованного 21 ноября на официальном портале правовой информации.

Сахаросодержащими признаются безалкогольные напитки, произведенные с добавлением сахара или иных подслащивающих веществ, содержание которых превышает 5 г на 100 мл. При этом объемная доля этилового спирта в этих напитках не должна превышать 1,2%.

Акцизом не будет обложена специализированная пищевая продукция, прошедшая госрегистрацию в соответствии с правом Евразийского экономического союза.

Из-под действия акциза выведены также соки и напитки на растительной основе, произведенные из зерна злаковых, зернобобовых, масличных культур, орехов, кокоса и продуктов их переработки.

Согласно закону, отмечает «Газета.Ru», акцизом не будут облагаться продукты брожения, в числе которых квас с содержанием этилового спирта от 0,5 до 1,2%, нектары, сокосодержащие напитки и морсы.

Под акциз также не попадут алкоголь крепостью более 0,5%, специализированная и обогащенная пищевая продукция, а также виноградное, пивное, плодовое, медовое и иное сусло.

Предполагается, что от поступления акциза дополнительные доходы федерального бюджета составят около 35 млрд ежегодно. Средства планируют направить на федеральный проект по борьбе с сахарным диабетом.

Как в начале ноября рассказали «Известиям» в «Союзнапитках», из-за подорожания продукции производители газировки могут столкнуться с падением спроса. Их заводы могут быть перенесены в другие страны Евразийского экономического союза.