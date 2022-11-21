Wildberries опроверг информацию о продаже реплик Adidas

Российский маркетплейс Wildberries в понедельник, 21 ноября, опроверг информацию о продаже реплик бренда спортивной одежды Adidas.

«Компания не закупает товары под известными брендами у предпринимателей и не перепродает их от Wildberries», — сообщили в пресс-службе компании «Известиям».

В маркетплейсе пояснили, что компания сотрудничает напрямую с международными производителями и закупает продукцию у официальных поставщиков. Кроме того, сотрудничество с компанией могут подтвердить сами представители брендов, отметили в пресс-службе.

Также в Wildberries подчеркнули, что попытки продажи на площадке сомнительной продукции пресекаются.

Ранее в этот день в ряде Telegram-каналов сообщили, что на Wildberries якобы завели административное дело за продажу неоригинальной продукции бренда Adidas.

В августе сообщалось, что крупнейшие российские маркетплейсы «Яндекс Маркет», Ozon и Wildberries договорились о создании единой информационной системы c данными о случаях контрафакта. Планируется, что база данных поможет маркетплейсам эффективнее выявлять подделки, остановить их распространение в интернет-сегменте рынка и повысить безопасность покупок.