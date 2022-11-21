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В подмосковном минтрансе рассказали о работе камер в снегопад

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Система фотовидеофиксации работает, несмотря на любые погодные условия, и «видит» сквозь снег. Об этом 21 ноября сообщил официальный Telegram-канал министерства транспорта Московской области.

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В ведомстве пояснили, что только в случае сильного снегопада комплекс неспособен контролировать нарушения ПДД. Фото- и видеоматериалы с нечетким изображением отправляют в брак.

Объектив камеры снег также не может залепить, так как бленда объектива — с подогревом. В случае когда дорожная разметка скрыта под снегом, разметка контролируемого участка находится в памяти камер, а значит, комплекс в состоянии регистрировать признаки нарушений даже в снегопад. Если автомобиль в условиях снегопада пересечет двойную сплошную, такие материалы внимательно рассмотрит инспектор ГИБДД. В случае если на фото не будет четко видна разметка, такой снимок тоже будет отбракован.

По оценке экспертов из института экономики транспорта и транспортной политике НИУ ВШЭ, применение комплексов фотовидеофиксаций в зимний период снижает аварийность в зонах влияния камер в 3,4 раза, а случаи наездов на пешеходов уменьшаются в 2,5 раза.

9 ноября «Авто.ру» и Центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы сообщили, что водители в Москве зимой стали ездить осторожнее. В рамках совместного всероссийского онлайн-тестирования «Зимний зачет» выяснилось, что 85% водителей с наступлением аварийно-опасного зимнего периода начинают ездить аккуратнее. По оценке ЦОДД Москвы, с января по сентябрь 2022 года в Москве зафиксировано на 7% меньше аварий по сравнению с этим же периодом 2021 года. Связано это с тем, что управлять автомобилем становится труднее (23%), увеличивается тормозной путь (18%) и ухудшается видимость (11%). При этом 66% опрошенных автомобилистов признались, что именно зимой чувствуют себя за рулем менее уверенно, чем в другое время года.

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