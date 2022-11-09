Водители в Москве зимой стали ездить осторожнее

Большинство водителей в Москве с наступлением аварийно опасного зимнего периода начинают ездить осторожнее. С января по сентябрь 2022 года в городе зафиксировано на 7% меньше аварий, чем в 2021 году, сообщили «Известиям» в «Авто.ру» и Центре организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.

В рамках совместного всероссийского онлайн-тестирования «Зимний зачет» выяснилось, что 85% водителей с наступлением аварийно-опасного зимнего периода начинают ездить аккуратнее. По оценке ЦОДД Москвы, с января по сентябрь 2022 года в Москве зафиксировано на 7% меньше аварий по сравнению с этим же периодом 2021 года.

Связано это с тем, что управлять автомобилем становится труднее (23%), увеличивается тормозной путь (18%) и ухудшается видимость (11%).

При этом 66% опрошенных автомобилистов признались, что именно зимой чувствуют себя за рулем менее уверенно, чем в другое время года. Только 42% респондентов сообщили, что чувствуют себя на зимней дороге безопасно.

Главным препятствием для зимних поездок почти треть респондентов назвали долгую подготовку автомобиля, необходимость прогревать и очищать машину от снега и наледи. Еще 19% пожаловались на трудности при парковке между сугробами.

Согласно статистики «Авто.ру» и ЦОДД, самым безопасным днем недели признано воскресенье. Четко прослеживается и зависимость от времени суток: наибольшее число происшествий происходит с 17:00 до 21:00, а наименьшее — с 1:00 до 7:00.

1 ноября пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы обнародовала советы для водителей как управлять автомобилем в холодную погоду. В ведомстве посоветовали двигаться с такой скоростью, чтобы можно было вовремя остановиться. При поворотах автомобилистам рекомендовано сбавлять скорость, не делать резких движений рулем, тормозом и педалью газа. Кроме того, водителям посоветовали включать фары в условиях ограниченной видимости.