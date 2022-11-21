Норвегия арестовала рыболовный траулер РФ по подозрению в незаконном вылове сельди

В Норвегии задержан российский рыболовный траулер «Замоскворечье» по подозрению в незаконном вылове сельди. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщило издание Fiskeribladet.

По данным издания, сейчас судно находится в Тромсё. Полиция начала расследование.

Кроме того, издание сообщило, что на прошлой неделе в город было доставлено еще одно российское рыболовное судно «Лазурный», также арестованное по подозрению в незаконном промысле.

Ранее, 6 октября, министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт заявила, что королевство ограничит проход российских рыболовных судов, разрешив им заходить только в три порта на севере страны. По решению правительства, российские рыболовные суда могут заходить только в Киркенес, Тромсё и Ботсфьорд. Также отмечалось, что все российские суда, прибывающие в эти порты, должны быть проверены норвежскими сотрудниками.

В начале марта министр рыболовства Норвегии Бьорнар Скьяран заявил, что страна считает важным поддерживать сотрудничество с Россией в сфере рыбной ловли, поэтому не будет закрывать свои порты.