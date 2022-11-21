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Toyota анонсировала новый минивэн Kijang Innova

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Фото: Toyota
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Компания Toyota готовит выход на рынок стран Юго-Восточной Азии минивэна Kijang Innova третьего поколения. Машина лишится рамы и станет переднеприводной, об этом 21 ноября сообщило издание «Авторевю».

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В основе машины — модульная платформа GA-C, она используется при производстве моделей Corolla, Prius или C-HR, хотя специалисты считают, что самыми близкими родственниками машины можно считать японские минивэны Toyota Noah/Voxy.

Вместо рамы — несущий кузов, двигатель расположен не продольно, а поперечно, ведущие колеса — передние. Задние барабанные тормоза уступили место дисковым, а ручной тормоз теперь электромеханический. В гамме машины будут версии на восемь или семь посадочных мест. В базовой комплектации есть только две подушки безопасности, но при этом Innova для Индонезии штатно будет иметь медиасистему с девятидюймовым экраном, парктроник и камеру заднего вида.

Среди опций — шесть подушек безопасности, более продвинутая мультимедийная система с десятидюймовым экраном, панорамная крыша, отделка салона «под дерево» и комплекс Toyota Safety Sense 3.0, который включает адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и удержания в полосе. В движение автомобиль будет приводить двухлитровый бензиновый мотор мощностью 174 л.с., который работает с вариатором. Дизельных моторов больше не будет, зато появится гибридная силовая установка. Она состоит из двухлитрового мотора с отдачей 152 л.с., тягового электромотора мощностью 113 л.с. и электромеханического вариатора. Пиковая мощность системы — 186 л.с.

16 ноября стало известно, что Toyota провела мировую премьеру гибридного Prius, который показала в двух модификациях: стандартной (HEV) и с возможностью подзарядки от внешней сети (PHEV). Вариант исполнения Prius HEV имеет установку, которую называют «параллельный гибрид». Она базируется либо с бензиновым мотором объемом 1,8 л, модель двигателя 2ZR-FXE, либо двухлитровым мотором M20A-FXS. Стандартная версия развивает суммарно 140 л.с., вариант с двухлитровым агрегатом — 193 л.с. Будет и система E-Four — с отдельным электромотором на задней оси, который активируется при недостаточном сцеплении с дорогой (снег, дождь или резкие повороты). В версии Prius PHEV силовая установка еще более мощная, ее отдача 223 л.с. (в нее также входит двухлитровый мотор). Разгон с 0 до 100 км/ч у такой модели составляет 6,7 с. У машины литийионная батарея повышенной емкости, для снижения центра тяжести она смонтирована под задними сиденьями. В режиме работы на электротяге пробег на одном заряде увеличен на 50% — до 60 км.

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