Музей русского зарубежья откроют во Владивостоке

Во Владивостоке планируется создать музей русского зарубежья. Вопрос обсуждался на отчетно-выборном заседании членов Приморского краевого отделения Русского географического общества.

По словам главы отделения Алексея Буякова, которые приводит ИА PrimaMedia, среди приоритетных направлений работы в том числе строительство модульного здания для музея. Его открытие активно обсуждается, эксперты РГО решают этот вопрос совместно с администрацией и думой города.

Подробности проекта пока не приводятся.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке создадут музей поискового движения. Его откроет общественное объединение «АвиаПоиск», которое почти 15 лет занимается поисковой работой в городах и районах Приморского края и проводит мероприятия, направленные на увековечение памяти военнослужащих.