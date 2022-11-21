В Казахстане назвали плюсы однократного президентского срока

Однократные президентские выборы в Казахстане означают демонополизацию и деперсонификацию власти. Об этом 21 ноября «Известиям» заявил директор института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев.

Он отметил, что это нераспространенная мировая практика, «мало в каких странах есть однократные президентские выборы».

«Для нас это ситуативное решение, которое связано с выходом из кризиса и с преодолением патримониального режима, в котором мы до этого времени жили. В первую очень, это призвано поставить заслон процессам монополизации власти. Семилетний срок, прежде всего, будет означать, что внутриэлитные, политические, олигархические группы перестанут ориентироваться на конкретную личность, а будут формироваться и усиливаться политические институты. Это такой процесс, с одной стороны, демонополизации власти, с другой — деперсонификации», — сказал эксперт.

По его словам, действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев понимает, что экономические проблемы в стране связаны с застоем в политическом развитии.

«У нас не было за последние 20 лет политической конкуренции, это влияло на то, что мы получили достаточно обширные монополии в экономике, когда все ключевые ресурсы в разных экономических сферах оказались в руках нескольких внутриэлитных групп. И все понимают, что эту проблему можно преодолеть путем реальной демократизации», — сказал Сельтеев.

Политолог-востоковед Аждар Куртов отметил, что Токаев предпринял ряд мер, направленных на исправление того негатива, который был в Казахстане при первом президенте Нурсултане Назарбаеве.

«То, что сейчас делается в результате конституционной реформы, и других мер, предпринимаемых нынешним президентом, это пойдет на пользу стране. И, конечно, Россия такую политику не может не одобрять. У нас с Казахстаном самая протяженная граница, и России совершенно незачем, чтобы Казахстан превращался в некое подобие Украины, страны, которая погружается в какие-то внутренние, острые пертурбации», — сказал Куртов.

Ранее сообщалось, что Токаев побеждает на прошедших 20 ноября выборах главы государства с 81,31% голосов. Второе место на выборах получил кандидат от партии «Ауыл» («Село») Жигули Дайрабаев с 3,42% голосов избирателей.

Итоговая явка на выборах составила 69,44%. Избирательные бюллетени получили 8 300 046 человек, или 69,44%.

В сентябре Токаев предложил провести досрочные президентские выборы в ноябре. По мнению главы государства, необходимо сократить мандат президентского срока до одного, он будет увеличен с пяти до семи лет.