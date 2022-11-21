В США прошла церемония American Music Awards

Тэйлор Свифт победила в главной номинации American Music Awards. Певица стала артисткой года престижной премии, передает телеканал «Известия». На победу претендовали Адель, Beyonce, рэпер Дрейк, The Weeknd. Всего Тэйлор Свифт получила шесть наград музыкальной премии. Награды вручали в 12 различных номинациях. Премия American Music Awards проходит ежегодно. Победителей определяют на основе результатов интернет-голосования.

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