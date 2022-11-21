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В США прошла церемония American Music Awards

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Тэйлор Свифт победила в главной номинации American Music Awards. Певица стала артисткой года престижной премии, передает телеканал «Известия». На победу претендовали Адель, Beyonce, рэпер Дрейк, The Weeknd. Всего Тэйлор Свифт получила шесть наград музыкальной премии. Награды вручали в 12 различных номинациях. Премия American Music Awards проходит ежегодно. Победителей определяют на основе результатов интернет-голосования.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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