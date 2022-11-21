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В Кремле не обсуждается вопрос о возможности второй волны мобилизации

Песков: в Кремле не обсуждается вопрос второй волны мобилизации
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Никаких обсуждений в Кремле по поводу вероятности второй волны мобилизации не ведется. Об этом 21 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Никаких обсуждений на этот счет нет. Я не могу говорить за Минобороны», — сказал представитель Кремля

Песков подчеркнул, что в Кремле нет никаких обсуждений на этот счет.

21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация. 31 октября Путин заявил о ее завершении.

В начале ноября в Минобороны сообщили, что единовременную выплату в 195 тыс. рублей получат все граждане, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, заключившие контракт на военную службу на срок от года.

Денежное содержание мобилизованным начали выплачивать с 8 ноября.

7 ноября президент России Владимир Путин заявил, что намерен лично обсудить с гражданами страны, как обстоит ситуация с выплатами мобилизованным. Он призвал власти проявлять внимание ко всем мобилизованным, где бы они ни находились.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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