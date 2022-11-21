Названа причина роста популярности долгосрочных вкладов в России

В настоящее время идет тренд на рост популярности долгосрочных вложений — от одного года и выше, рассказал «Известиям» 21 ноября директор подразделения управления продажами Банка ДОМ.РФ Кирилл Варенцов.

«Это происходит в том числе по причине выгодных предложений от банков по ставкам на длительные сроки», — уточнил он.

По его словам, в финансовой организации в октябре запустили вклад-конструктор, который дает клиентам возможность самостоятельно выбирать наиболее подходящие условия с учетом потребностей и подходов к размещению.

Недавно в банке повысили ставки по этому вкладу —максимальная доходность по нему составляет 9,8%, для зарплатных и премиальных клиентов — 10%. Решение о дальнейшем уровне ставок по сберегательным продуктам будет приниматься с учетом рыночной конъюнктуры, подчеркнул Варенцов.

Ранее 21 ноября сообщалось, что крупнейшие банки еще раз увеличили ставки по вкладам, несмотря на сохранение ключевой на уровне 7,5%. Как рассказали «Известиям» их представители, кредитные организации в основном повысили доходность по долгосрочным продуктам от полугода, рост ставок в ноябре составил от 0,5 до 2,25 п.п. В то же время в финорганизациях не исключили еще одного увеличения до Нового года в рамках сезонных предложений.

15 ноября сообщили «Известиям» в Почта Банке, что в ближайшие месяцы этот тренд наберет обороты и в скором времени на рынке появятся новогодние промовклады. По прогнозам аналитиков финансовой организации, в I квартале 2023 года доля долгосрочных вкладов может приблизиться к уровню прошлого года — 70–80%.