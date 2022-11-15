Аналитики спрогнозировали рост доли долгосрочных вкладов в России

В первой половине ноября общий объем вкладов сроком на один год в Почта Банке увеличился практически в три раза, а на 1,5 года — вдвое, сообщили «Известиям» 15 ноября в финансовой организации. Аналитики банка прогнозируют рост доли «длинных» вкладов.

«Переток средств происходит за счет более коротких вкладов — так, привлечение депозитов на шесть месяцев сократилось на 11% за этот же период», — рассказали там.

Отмечается, что рост спроса на долгосрочные вклады обусловлен в первую очередь повышением банками ставок по ним и желанием клиентов зафиксировать высокую доходность на более длительный период.

Как уточняется, по сравнению с сентябрем-октябрем в ноябре доля вкладов сроком на один год в структуре портфеля этой кредитной организации выросла на 15 п.п., до 35%. В то время как депозиты на шесть месяцев показали снижение доли на 20 п.п., «однако она остается самой существенной (45%)».

«На фоне сохранения ключевой ставки и повышения потребности в финансовых ресурсах в условиях роста кредитования многие игроки рынка в последние месяцы повышали ставки в первую очередь по долгосрочным вкладам, чтобы привлечь средства на более долгий срок. Это полностью совпадает со стремлением граждан зафиксировать высокую доходность на длительный период», — заявил руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Геннадий Чаусов.

По его словам, в организации ожидают, что в ближайшие месяцы этот тренд наберет обороты и в скором времени на рынке появятся новогодние промовклады с повышенными ставками на срок 1–1,5 года. По прогнозам аналитиков Почта Банка, в I квартале 2023 года доля долгосрочных вкладов может приблизиться к уровню прошлого года — 70–80%.

Ранее, 11 ноября, сообщалось, что доля вкладов россиян в валюте снизилась до исторического минимума в 9,9% в сентябре. Как следует из данных Центробанка, прошлый рекорд фиксировался в августе — 11,4%.

Главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман рассказал «Известиями» 9 ноября, что банковские вклады — один из самых безопасных и надежных способов вложить, сохранить, а в некоторых случаях и приумножить свой капитал.