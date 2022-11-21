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Петербургский Дом музыки запустил курсы в Самарской области

Петербургский Дом музыки проводит «Высшие исполнительные курсы» в Самарской области
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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
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Санкт-Петербургский Дом музыки впервые проводит «Высшие исполнительные курсы» в Самарской области. Участники проекта рассказали о том, как проходит мероприятие, и поделились своими карьерными целями.

Петербургский Дом музыки помогает начинающим исполнителям развить свои навыки, а также дарит карьерные возможности. «Высшие исполнительные курсы» в Самарской области проводятся в одной из здравниц на берегах Волги. В проекте принимают участие 20 музыкантов из разных городов России. Почти все участники в настоящее время готовятся к конкурсам. Свои программы они представляют и в рамках проекта Петербургского Дома музыки.

Участник проекта Ефим Привалов рассказал, почему выбрал для исполнения на контрабасе концерт Йозефа Гайдна, который до него играли на этом инструменте только двое музыкантов.

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«Как-то хочется и роста, и что-то другое поиграть, что не играли никогда или единицы исполняли. Это просто интересно», — отметил он.

Георгий Гринемайер, напротив, выбрал популярное среди исполнителей произведение — «Рапсодию» американского композитора Джорджа Гершвина.

«Сложность этого произведения — в сочетании блюзовых тонов, о которых рассказывает само название произведения, с моментами академической игры, классических традиций. Это сложно сочетать при исполнении этого произведения», — пояснил он.

По словам художественного руководителя Санкт-Петербургского Дома музыки народного артиста России Сергея Ролдугина, уровень участников очень высокий.

«Но всегда требуется какая-то огранка. Ну, может быть, огранка — это немножко такой индустриальный термин, но какие-то новые идеи, которые лягут на талантливую душу ребят, они пригодятся им раскрыть какие-то новые грани», — добавил он.

Ранее, 26 октября, сообщалось, что Санкт-Петербургский Дом музыки привез в Минск свою программу «Посольство мастерства». Концерт в столице Белоруссии приурочили к 85-летию местной филармонии. На нем выступили народный артист России, виолончелист Сергей Ролдугин и дирижер Александр Анисимов, а также пианист из Петербурга лауреат международных конкурсов Мирослав Култышев.

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