Петербургский Дом музыки привез в Минск программу «Посольство мастерства»

Санкт-Петербургский Дом музыки привез в Минск свою программу «Посольство мастерства».

Концерт в столице Белоруссии приурочили к 85-летию местной филармонии.

Народный артист России, виолончелист Сергей Ролдугин и дирижер Александр Анисимов сыграны еще с тех времен, когда Мариинка называлась Кировским театром. Но одна заминка на репетиции все же была. Решали, чью версию концерта для виолончели с оркестром Сен-Санса играть. «Виолончелиста» или «Оркестра». Впрочем, Сергей Ролдугин признается — исполнить этот концерт одинаково дважды невозможно.

«Я просто люблю вот эту музыку, я ее люблю. Мне она нравится, и я каждый раз играю по-разному. Поскольку это талантливая музыка, ее как не поверни, она все равно будет шедевром», — рассказал Ролдугин.

На концерте после Ролдугина на сцену вышел пианист из Петербурга лауреат международных конкурсов Мирослав Култышев.

«Минск — совершенно очевидно музыкальная столица или одна из музыкальных столиц. Безусловно, город с огромными музыкальными и фортепианными традициями», — отметил Култышев.

Как заявил госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев, один из самых ярких музыкантов РФ своим выступлением знаменует 85-летие белорусской филармонии.

«Это еще одно подтверждение того, что мы вместе, у нас единое культурное пространство, и мы рады тому что такие мастера приезжают в Белоруссию из России», — подчеркнул Мезенцев.

В рамках программы «Посольство мастерства» лучшие солисты России выступают на знаменитых мировых площадках.

«У нас шесть концертов за рубежом. Два в Австрии и четыре в Японии, это все санкционные страны! И сейчас мы только что провели концерт, пять наших солистов выступали в Ереване. У нас готов концерт из пяти солистов в Казахстане, в Азербайджане, в Узбекистане и в Бишкеке», — сообщил Ролдугин.

Месяц назад Ролдугин и Култышев исполнили сонаты Брамса, Дебюсси и Рахманинова в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии им. Шостаковича. Концерт завершился бурными аплодисментами, а после они выступили на бис.