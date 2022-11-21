В России появился новый хэтчбек Skoda Scala

Автодилеры привезли в РФ новый хэтчбек Skoda Scala. Об этом 21 ноября сообщил портал Motor.

В продаже все чаще стали появляться модели, которые для отечественного рынка не предназначались: у одного из автопродавцов появился новый хэтчбек Skoda Scala чешской сборки по цене 2 750 000 рублей.

Модель построена на упрощенном варианте платформе MQB — MQB-A0, разработанной для малолитражных машин. Продавец сообщил, что Scala оснащена бензиновым двигателем мощностью 110 л. с., хотя в европейской палитре моторов к этому автомобилю такого агрегата нет. Специалисты предположили, что речь идет о турбомоторе TSI, объемом один литр, который выдает 95 либо 115 л.с.

Хэтчбек предлагается в стартовой версии Ambition, за которую в Чехии, судя по официальному сайту Skoda, просят от 417 900 крон (примерно 1 070 000 рублей).

Автомобиль переднеприводный. В простом тканевом салоне версии Ambition установлена аналоговая приборная панель с мультимедийной системой. Более дорогим комплектациям положен цифровой кокпит и планшет размером 9,2-дюйма. Всего в РФ ввезено порядка 70 новых автомашин этой модели.

16 ноября в России появилась Skoda Kamiq, которую ввозят в РФ по параллельному импорту. Автомобиль в комплектации Monte Carlo чешского производства с литровым мотором мощностью 110 л.с. предлагают за 2 200 000 рублей. Мотор с отдачей в 110 л.с. состыкован с семиступенчатым «роботом». Версия Kamiq Monte Carlo оснащена спортивными сиденьями с регулировкой по высоте и панорамной стеклянной крышей. Потолок в салоне черного цвета, на педалях есть алюминиевые накладки, на порогах — накладки с названием модели.