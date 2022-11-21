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Пассажирам верхних полок дадут законное право есть на нижних

Минтранс РФ: с осени 2023 года пассажиры верхних полок в поездах смогут есть на нижних
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Министерство транспорта РФ утвердило изменения в правилах перевозок пассажиров на железной дороге, согласно которым с 1 сентября 2023 года пассажиры верхних полок поездов получат законное право садиться на нижние полки для приема пищи.

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Отмечается, что в утренние часы это можно будет сделать с 07:00 до 10:00, а в вечерние часы — с 19:00 до 21:00, сообщает агентство «Прайм» в понедельник, 21 ноября. Прием пищи не должен занимать более 30 минут. Также пассажиры верхних полок смогут пообедать с 12:00 до 15:00, время для приема пищи — не более часа, пишет Федеральное агентство новостей.

Ранее этот аспект путешествий на железной дороге не был закреплен законодательно, пишет «Ридус». В этой связи стороны были вынуждены решать этот вопрос самостоятельно и не всегда в мирном ключе.

Данный пункт в правила был внесен в связи с многочисленными жалобами пассажиров, проезжающих на верхних полках и не имеющих возможности воспользоваться столом.

О том, что Минтранс РФ намерен обязать пассажиров нижних полок поездов уступать место у стола попутчикам с верхних полок, стало известно в декабре 2021 года. Тогда же предлагалось, что время на завтрак и ужин составит не более 30 минут, на обед — не более часа, напоминает телеканал «Звезда».

Инициативу министерства тогда поддержал председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков. По его мнению, вреда от правил, которые предлагает Минтранс, точно не будет и засидевшегося внизу пассажира по истечении срока можно будет на законных основаниях отправить на свое место, отмечает RT.

Как отмечает телеканал «360», инициатива Минтранса тогда вызвала дискуссию и в соцсетях. Многие пользователи заявили, что у них никогда не было проблем с тем, чтобы занять столик, хотя этой нормы не было.

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