Пассажиров нижних полок поездов обяжут уступать место у стола

Пассажиров поездов дальнего следования, которые купили билеты на нижние полки, могут обязать уступать место у стола пассажирам с верхних полок для приема пищи по требованию проводника. С данной инициативой выступило Министерство транспорта России, проект приказа которого был опубликован 9 декабря на федеральном портале нормативных правовых актов.

«Время для приема пищи составляет в утренние и вечерние часы не более 30 минут, в обеденное время — не более 1 часа», — сказано в документе.

Также ведомство предлагает разрешить перевозить в поездах сноуборд или одну пару лыж.

При этом министерство изучит возможность изменения правил перевозки сельскохозяйственных животных в поездах пригородного сообщения в корзинах, клетках, ящиках, если они по сумме трех измерений не превышают 180 см.

Кроме того, возможно введение запрета на высадку из поезда лиц, не достигших 16 лет, и перевозку средств передвижения с двигателем внутреннего сгорания.

Список документов, с помощью которых можно оформить проездной документ, также могут изменить. В него предлагается включить временное удостоверение личности от органов внутренних дел, справку об освобождении из мест лишения свободы, а также справку об утере паспорта.

Государственная дума 16 декабря может рассмотреть законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте.

В сентябре в транспортной комиссии Госсовета предложили реформировать действующий механизм субсидирования проезда на авиа- и ж/д транспорте, который сегодня распространяется на все категории граждан. С документом ознакомились «Известия». В частности, Госкомиссия попросила Минтранс рассмотреть возможность сохранения субсидирования из госбюджета проезда в самолетах и поездах только для социально незащищенных слоев населения. В 2021 году из федерального бюджета выделено 7,72 млрд рублей на субсидирование 266 маршрутов, еще около 6,7 млрд — из региональных бюджетов.