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Названы самые подешевевшие авианаправления на новогодние праздники

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Аналитики сервиса путешествий «Туту» подготовили рейтинг самых подешевевших авианаправлений на новогодние праздники. В топ-10 вошли варианты, где снижение среднего чека за год составило от 14 до 46%. Результаты исследования в понедельник, 21 ноября, поступили в редакцию «Известий».

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Специалисты изучили данные о билетах, оформленных для перелета в период с 29 декабря по 8 января по России. Рассматривались топ-200 авианаправлений по данным продаж сервиса.

Так, рейтинг авианаправлений с самым заметным снижением среднего чека возглавил маршрут Уфа – Калининград. Средний чек здесь пока на 46% ниже, чем годом ранее (сократился с 12,5 тыс. рублей до 6,7 тыс. рублей в одну сторону). На 41 и 44% соответственно стали доступнее перелеты по направлениям Южно-Сахалинск – Хабаровск (снижение с 8,2 тыс. рублей до 4,6 тыс. рублей в одну сторону) и Москва – Ханты-Мансийск (было 13,3 тыс. рублей, стало 7,8 тыс. рублей в одну сторону).

Далее в списке рекордсменов по сокращению среднего чека на новогодние праздники следуют направления Сочи – Нижний Новгород и Хабаровск – Владивосток. Средние чеки на этих маршрутах стали меньше на 34 и 27% соответственно.

Кроме того, примерно на 17–18% в среднем сократились средние чеки за перелет по направлениям Санкт-Петербург – Иваново, Москва – Назрань и Новосибирск – Кызыл. На 14% в среднем стало дешевле летать по направлениям Москва – Казань и Ярославль – Минеральные Воды.

10 ноября вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин отметил, что встречать Новый год за границу отправятся только 15% туристов из РФ, при этом внутренний туризм составит 80% и более от общего объема. По словам эксперта, по большей части россияне предпочитают отдыхать зимой в Египте и Турции. Эти две страны сейчас активно предлагают зимний отдых.

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