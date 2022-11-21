В Республике Коми пройдут Арктические Дельфийские игры

Дельфийские игры арктического формата проходят впервые: они состоятся с 24 по 28 ноября 2022 года в Республике Коми. К настоящему моменту закончилось формирование сборных, некоторые из которых уже выехали к месту соревнований. Площадки игр, место проведение официальных церемоний, места проживания и питания, транспорт — все готово к принятию мероприятия

Первые молодежные Арктические Дельфийские игры соберут более 600 молодых деятелей искусств по 10 народным, академическим и современным номинациям. Столь комплексный подход позволяет масштабно показать особенности культуры Севера и одновременно дать возможность молодым талантам соприкоснуться с наследием и культурной самобытностью края Коми.

В настоящее время в Сыктывкаре темнеет достаточно рано — около 15:00. Исходя из этой особенности было разработано оформление площадок и рекламных материалов игр. Помимо того что они передают образ созвездия Малой Медведицы и Полярной звезды — символов региона, выбрана светлая палитра, хорошо воспринимаемая в условиях искусственного освещения, а также широко задействованы светодиодные экраны.

Волонтерский корпус игр традиционно составлен из лучших студентов Сыктывкара и уже прошел профильную подготовку по всем направлениям работы штаба: программа игр, проживание и питание, пресс-центр, транспорт, конкурсные состязания и пр. С учетом особенностей работы волонтеров как внутри помещений, так и на улице, а также прогнозируемой погоды экипировка добровольцев предусматривает несколько вариаций — от фирменных худи до утепленных комплектов с яркими шапками с национальным орнаментом.

Кулинарные традиции являются частью культурного наследия Коми, в связи с этим был разработан специальный десерт для участников и гостей игр, а также всех жителей республики. Самым необычным компонентом является ягель — традиционное лакомство северных оленей. Сочетание же с белыми грибами и северными ягодами также нельзя назвать традиционным.

Участники и гости игр смогут максимально приобщиться и к образу жизни народов республики. Так, состоится специальный проект «Гонка на охотничьих лыжах», будут организованы посещения музеев и знаковых культурных мест. И очень важно, что собравшиеся смогут вживую соприкоснуться с красотой языка коми, заметной особенностью которого, как заверяют специалисты, является ударение только на первый слог.