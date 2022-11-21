В Москве «КамАЗ» насмерть сбил десятилетнюю девочку
Грузовик «КамАЗ» сбил на западе Москвы десятилетнюю девочку, ребенок скончался на месте ДТП. Об этом 21 ноября сообщила прокуратура столицы.
По данным ведомства, ДТП произошло утром в понедельник на улице Родниковой. Травмы, полученные пострадавшей, оказались смертельными.
«На месте работу правоохранительных органов координирует Солнцевский межрайонный прокурор Эдуард Брежнев», — подчеркнули в прокуратуре.
По факту аварии началась доследственная проверка, надзорное ведомство контролирует ее ход.
5 ноября в Башкортостане столкнулись Volkswagen Caravelle и грузовой «МАЗ», погибли четыре человека в иномарке. Еще четыре человека, в том числе ребенок, пострадали.